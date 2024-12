Norris vince Gp Abu Dhabi davanti alle Ferrari, McLaren conquista Mondiale Costruttori - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Lando Norris con la McLaren vince il Gp di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, sotto la bandiera a scacchi sventolata da Jannik Sinner, precede le Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz e del monegasco Charles Leclerc regalando alla sua scuderia il titolo Costruttori.

La Ferrari prova a piazzare il colpo nell'ultima gara dell'anno: Sainz, all'ultimo Gp al volante della rossa, chiude al secondo posto mentre Leclerc, scattato dall'ultima posizione, sale sul podio. I piazzamenti non bastano al Cavallino per conquistare il Mondiale Costruttori, nonostante il decimo posto ottenuto dall'altra McLaren di Oscar Piastri.

L'australiano viene penalizzato per un contatto al via con la Red Bull dell'olandese Max Verstappen. Il campione del mondo, sanzionato anche lui, chiude al sesto posto alle spalle delle Mercedes di Lewis Hamilton, che dice addio alle Frecce d'argento per passare alla Ferrari, e di George Russell.Settimo posto per l'Alpine di Pierre Gasly, seguito dalla Haas di Nico Hulkenberg, a seguire l'Aston Martin di Fernando Alonso