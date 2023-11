Nordio "Con il premierato più stabilità" - Tuttoggi.info

NEW YORK CITY (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il premierato “è una riforma estremamente importante che riguarda la stabilità del governo. Era nel programma ed è stata attuata in tempi più che ragionevoli”. Lo dice il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, parlando con i giornalisti a New York.“Di riforme ne avremmo bisogno in molti settori, anche di quella della giustizia, ma vanno fatte step by step – ha aggiunto -. Questa riforma va nella direzione della maggiore stabilità e della impossibilità di tradire il voto degli elettori attraverso cambiamenti di Governo che non siano in linea con quello che è stato manifestato nel voto”.

col/sat/gsl