Nordcorea, sorella Kim Jong Un ritratta con due bambini - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - I servizi segreti della Corea del Sud hanno comunicato oggi che stanno analizzando rari filmati dei media statali nordcoreani che mostrano la potente sorella del leader Kim Jong Un insieme a due bambini, che potrebbero essere suoi figli. La portavoce del regime Kim Yo Jong è stata avvistata con due giovani, un ragazzo e una ragazza, mentre assistevano ad uno spettacolo artistico di Capodanno in Corea del Nord. È stata vista tenere la mano del ragazzo, mentre i tre camminavano insieme.

L'isolata Corea del Nord non ha mai rivelato ufficialmente alcuna informazione sullo stato civile o sui figli di Kim Yo Jong, ma l'agenzia di spionaggio sudcoreana ha detto che sta valutando se i bambini nei filmati dei media statali siano effettivamente figli della sorella del dittatore.

"Stiamo conducendo un'analisi dettagliata, mantenendo aperta la possibilità", ha detto l'agenzia in una nota. Il servizio nazionale di intelligence nazionale ha affermato di aver precedentemente rilevato che Kim Yo Jong potrebbe avere figli, e che quelli con cui è stata fotografata appartengono alla fascia di età giusta.

Il ministero dell'Unificazione di Seoul ha detto all'Afp che si ritiene che l'evento di performance artistica a Pyongyang sia quello in cui i partecipanti dovrebbero accompagnare i loro familiari, ma ha aggiunto che è "insolito" vedere Kim Yo Jong con i bambini. I filmati dei media statali mostrano anche il leader Kim con la figlia adolescente, conosciuta come Ju Ae. Il sito specializzato di Seoul Nk News ha detto che la diffusione delle immagini potrebbe far parte di uno "sforzo di propaganda per umanizzare i funzionari del regime". Kim Yo Jong è stata a lungo tra i più stretti luogotenenti di suo fratello ed è una delle donne più influenti del 'regno eremita'.

Nata nel 1988, secondo il governo sudcoreano, è una dei tre figli nati dal padre e predecessore di Kim, Kim Jong Il, e dalla sua terza compagna conosciuta, l'ex ballerina Ko Yong Hui. Ha studiato in Svizzera insieme a suo fratello e ha fatto una rapida carriera, scalando i ranghi del regime una volta ereditato il potere, dopo la morte del padre nel 2011.

Nell'aprile 2015, l'intelligence di Seoul aveva affermato che si presumeva che Kim Yo Jong avrebbe partorito il mese successivo. Nel 2018, l'agenzia ha dichiarato che si era capito che Kim era incinta durante la sua visita in Corea del Sud, avvenuta nel febbraio dello stesso anno, per le Olimpiadi invernali di Pyeongchang.