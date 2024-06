Nordcorea, Kim Jong Un: "Con Russia compagni d'armi invincibili" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Russia e Corea del Nord hanno sviluppato una “indistruttibile relazione da compagni d’armi “, ha scritto il leader nordcoreano, Kim Jong Un, in vista della missione di Vladimir Putin a Pyongyang, “forse già la prossima settimana”, come ha precisato l’agenzia sudcoreana Yonhap.

Kim, che fornisce a Mosca armi usate nella guerra contro l’Ucraina, forse anche missili balistici, è stato in Russia, nell’Estremo oriente del Paese, lo scorso anno, per incontrare il Presidente russo. Le relazioni bilaterali sono “significative e si consolideranno in eterno”, ha aggiunto Kim nel suo messaggio a Putin. Pyongyang si sta preparando alla visita, con una “larga struttura” in fase di costruzione nella Piazza Kim Il Sung, ha scritto Yonhap.