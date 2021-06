NorciaRinasce2021, due seminari per ripartire e ricostruire - Tuttoggi

Con #NorciaRinasce2021, si parlerà di programmazione e progettazione strategica di una città che si ricostruisce. Tutto il programma delle 2 giornate

#NorciaRinasce2021 due seminari per ripartire e ricostruire. “Tanto lavoro fatto. Progetti per dare ai giovani la possibilità di scegliere”

A Norcia il 17 e 18 giugno si terranno i seminari denominati #NorciaRinasce2021, in cui si parlerà di programmazione e progettazione strategica di una città che si ricostruisce.

Ricco il parterre degli interventi nel programma della due giorni: dalla Presidente della Giunta Regionale Donatella Tesei al Commissario straordinario per la ricostruzione Giovanni Legnini, passando per illustri rappresentanti del mondo accademico regionale ed interregionale, funzionari e tecnici che in questi anni hanno contribuito a riprogettare la Norcia che sarà.

“Con questa iniziativa vogliamo avvicinare la la comunità alla formazione delle scelte strategiche per la ricostruzione della Città” dice il Sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. “Cercheremo di affrontare questi complessi argomenti con un linguaggio semplice per cercare di far comprendere il grande lavoro che stiamo svolgendo in sinergia con tutti gli enti sovraordinati e quindi lo sforzo che si sta compiendo. Lavorare nel presente ma al contempo guardare al futuro – prosegue il Sindaco – . Non ci siamo fermati neanche in tempo di pandemia, e non abbiamo mai fatto passare il tempo invano capitalizzandolo al meglio.

Il nostro grande obiettivo è ricostruire una città con un nuovo e più sostenibile modello economico, che sia garanzia di crescita e di sviluppo e quindi di futuro.

Una città Medi@evo che coniughi innovazione e tradizione e che possa dare ai giovani la possibilità di scegliere tra quello che può offrire il mondo ma anche la nostra piccola, nuova, città” conclude Alemanno.

I seminari si svolgeranno presso la struttura delocalizzata ‘Da Nemo’, Piazzale Melvin Jones e sarà possibile seguire in diretta i lavori attraverso la pagina facebbok e il canale YouTube del Comune di Norcia.