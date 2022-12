Norcia, via libera unanime all’area per la caserma dei vigili del fuoco

Rinnovata anche la convenzione per 5 anni con il canile comunale di Spoleto, per la gestione dei cani randagi, anche in considerazione delle ottime performance riguardo alle adozioni che lo stesso vanta.

Il sindaco Nicola Alemanno ha poi aggiornato riguardo la ricostruzione, con l’ufficialità anche da parte della corte dei Conti del nuovo Testo Unico per la Ricostruzione Privata, che sarà presentato in conferenza stampa dal Commissario Legnini a Camerino lunedì prossimo mentre a Norcia, martedì 20, si terrà un incontro rivolto ai tecnici per illustrare i contenuti del Testo.

In apertura di seduta, l’assise ha ricordato Natale Angeletti (Lino) scomparso martedì scorso, che ha rivestito anche il ruolo di consigliere comunale.

Il presidente del Consiglio comunale, a nome dell’Assemblea ha dato il benvenuto e augurato buon lavoro al nuovo segretario comunale, Mauro Pizzi, che ha preso servizio lo scorso 5 dicembre e ringraziato per il lavoro svolto fino ad ora il vice segretario comunale Samuel Rosati.