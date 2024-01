Norcia Run 2017, Nicolas Coccia si fa valere alla Braconi half marathon - Tuttoggi.info

Nicolas Coccia rappresenta una fonte d'ispirazione per gli atleti di Norcia e dell'Umbria. A Terni terzo nella sua categoria

In un mondo sportivo dove il talento e la dedizione spesso si incontrano, emergono storie come quella di Nicolas Coccia. Questo eccezionale atleta del Norcia Run 2017 si è affermato come uno dei nomi più promettenti nell’atletica umbra e nazionale.

Nicolas Coccia si è fatto notare nella scena dell’atletica leggera con la sua partecipazione alla Braconi Half Marathon di Terni, domenica scorsa, dove ha conseguito un impressionante 16° posto nella classifica maschile e il 3° nella sua categoria. Questo risultato non solo ha evidenziato le sue capacità ma ha anche posto le basi per i suoi successi futuri. Da circa un anno e mezzo, Nicolas ha iniziato a lavorare con l’allenatore Silvano Sibilio. Questa collaborazione si è rivelata fruttuosa, con miglioramenti notevoli nelle sue prestazioni.

Sibilio, noto per la sua esperienza e metodologia, ha saputo canalizzare il potenziale di Nicolas, trasformandolo in risultati concreti. Grazie ai suoi risultati costanti, l’atleta ha portato l’atletica di Norcia ai livelli più alti nelle competizioni regionali e ora inizia a farsi un nome anche a livello nazionale. La sua presenza ha infuso nuovo entusiasmo e ispirazione tra gli atleti locali, dimostrando che con impegno e dedizione, i risultati arrivano. Recentemente, il 35enne nursino ha partecipato alla prestigiosa maratona di Firenze, chiudendo la gara in un notevole tempo di 3 ore e 2 minuti. Questo risultato non solo conferma il suo talento ma dimostra anche la sua versatilità e resistenza in gare di lunga distanza.

Nicolas Coccia rappresenta una fonte d’ispirazione per gli atleti di Norcia e dell’Umbria. La sua ascesa nel mondo dell’atletica testimonia che, con la giusta guida e un impegno costante, i limiti possono essere superati. Il suo viaggio, fino ad ora, promette grandi cose per il futuro dello sport nella regione e oltre.