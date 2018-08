Norcia, Ferragosto in piazza San Benedetto con Marco Masini | Il 16 “Fiera de Sienti ‘n può”

Eventi di Ferragosto a Norcia con Marco Masini che mercoledì 15 in Piazza San Benedetto a Norcia, con ingresso gratuito, proporrà i brani che lo hanno reso celebre nel corso della sua carriera da ‘Ci Vorrebbe il mare’ a ‘Perché lo Fai’, passando per ‘Malinconia’, ‘Ti vorrei’, ‘T’innamorerai’ e tanti altri. Il brano ‘Disperato’ lo consacrò nella categoria giovani a San Remo e nel 2004 con ‘L’uomo volante’ ha vinto la kermesse musicale nella categoria big.

Nel panorama della musica nazionale ed internazionale (ha venduto oltre sette milioni di copie in tutto il mondo), di recente Marco Masini ha partecipato come giurato e coach alla prima edizione del programma televisivo «Ora o mai più» su RaiUno, condotto da Amadeus, portando alla vittoria la cantante Lisa.

Il cantautore fiorentino con l’esibizione di ferragosto dimostra ancora una volta particolare vicinanza alla comunità nursina, dopo che ad aprile 2017, in un evento organizzato a Città di Castello dal Kiwanis Club e che lo ha visto protagonista della sua data zero del tour, è stato devoluto in favore di Norcia e Castelluccio.

Giovedì 16 torna tradizionale Fiera de Sienti ‘n può e continuano le serate musicali dell’ Estate Nursina 2018

Torna il tradizionale appuntamento con la Fiera di ‘Sienti ‘n può’ a Norcia il 16 agosto che, considerato anche il giovedì, comprenderà anche il mercato settimanale. I banchi della merce saranno dislocati in Piazza San Benedetto, quelli del mercato e tra lo stadio comunale Europa e Viale Valnerina, quelli della fiera, per circa un centinaio di ambulanti.

“Questo appuntamento è parte della tradizione e della storia di Norcia e segna le estati nursine da diversi anni – dice l’Assessore al turismo, Pietro Luigi Altavilla – Questa estate, la seconda dopo gli eventi sismici che hanno segnato il territorio nel 2016, insieme alla Pro Loco abbiamo cercato di dare un nuovo impulso alla nostra città con iniziative tese ad un suo pronto rilancio. Con piacere riscontriamo che le iniziative previste nel programma dell’estate nursina 2018 stanno riscuotendo successo – prosegue – vedere Piazza San Benedetto ripopolarsi la sera ci infonde coraggio e speranza”.

Continuano dunque le serate in Piazza giovedì 16 con i suoni e le atmosfere dell Equipe ‘84, band storica che ha segnato la storia della musica italiana mentre venerdì 17, doppio appuntamento con l’ Orchestraccia, che proporrà le più belle canzoni romane e la serata disco nella tensostruttura dello Stadio Europa a cura dell’ Avis comunale dal titolo ‘Anche i Deejay hanno un’anima’.

