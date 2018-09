Norcia, ecco la galleria commerciale | Prime chiavi per il Deltaplano | Foto e video

A due anni dal terremoto che ha devastato parte del centro Italia, si sta chiudendo finalmente la fase delle delocalizzazioni. Taglio del nastro questa mattina per la galleria commerciale di Norcia, che ospiterà – nell’area industriale – 22 negozi (destinati ad operatori commerciali ma anche ad attività artigianali). E successivamente sono state consegnate anche le chiavi per una parte delle attività (6 al momento) che saranno ospitate nel tanto contestato Deltaplano di Castelluccio.

“Si chiude la fase dell’emergenza per le attività economiche a Norcia” ha osservato il sindaco Nicola Alemanno, che ha ricordato anche i ritardi che ci sono stati, anche a causa dei contenziosi che hanno interessato l’area. “Oggi completiamo a Norcia, come già fatto a Preci e Cascia, – gli ha fatto eco l’assessore regionale Fabio Paparelli – il processo di delocalizzazioni delle attività produttive e commerciali. Chi ha subito danni per il sisma ora può ripartire con le proprie forze e gli auguriamo un grandissimo successo dal punto di vista imprenditoriale. Nei prossimi giorni – ha annunciato – ci sarà l’erogazione materiale del danno indiretto e poi ci sarà una ‘terza gamba’: vogliamo che questo territorio non sia marginale e che qui si ritorni ad investire. E’ in arrivo l’emanazione degli avvisi attraverso i quali utilizzeremo i fondi che il Governo precedente ci ha messo a disposizione per far partire da un lato nuove attività turistiche e commerciali e dall’altro la manifattura“.

“La consegna di oggi a Norcia e a Castelluccio della Galleria commerciale e di due dei tre moduli del ‘Deltaplano’ – ha detto la presidente della Regione e vice commissario straordinario alla ricostruzione Catiuscia Marini – rappresentano un atto concreto e reale di restituzione di una quotidianità della vita delle persone ed in questo caso delle attività economiche e commerciali radicate in questo territorio. Un atto che dimostra come la gente di Norcia e della Valnerina tutta abbia avuto la capacità non solo di reagire al dramma del sisma, ma di essersi messa immediatamente all’opera per ripartire, collaborando e cooperando con tutti i livelli istituzionali. Abbiamo messo da parte ogni sterile ed inutile polemica ed abbiamo lavorato con impegno per realizzare queste strutture, e per restituire qualità alla vita delle persone e dare a tutti certezze per la ricostruzione”. “Questa è un’altra giornata importante per Norcia e Castelluccio – ha sottolineato – che segna il raggiungimento di una ulteriore tappa della fase della ripresa. Ne abbiamo avute già diverse nei mesi passati e ne avremo ancor più nel prossimo futuro. Grazie a queste strutture l’economia del territorio, e tutti gli operatori economici dei diversi settori, avranno spazi idonei e di qualità in attesa della ricostruzione degli immobili danneggiati”.

Quanto alla ricostruzione la presidente Marini ha colto l’occasione per ribadire come “la certezza del quadro normativo nazionale, delle risorse e, tra alcune settimane anche della legge regionale che conterrà specifiche norme urbanistiche ed edilizie relative alla ricostruzione, ci permetterà di velocizzare i tempi. I cittadini quindi, ed i professionisti, possono contare su risorse certe e di un quadro normativo definito”.

La presidente Marini, insieme al vice presidente Paparelli ed al sindaco Alemanno, nel pomeriggio, ha partecipato, sempre a Castelluccio, alla inaugurazione della nuova sede operativa del Soccorso alpino e speleologico Umbria, ed ha ricordato l’infaticabile opera svolta dai volontari nelle fasi delle emergenza del sisma, a favore delle popolazioni colpite.

Stampa