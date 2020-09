Nonna Maria spegne 100 candeline | Gli auguri di Città della Pieve - Tuttoggi

Anche l’Amministrazione comunale ha voluto partecipare ai festeggiamenti. Il Sindaco Fausto Risini ha infatti preso parte domenica scorsa alla cerimonia

La pievese Maria Fattorini ha tagliato il traguardo dei 100 anni.

Anche l’Amministrazione comunale ha voluto partecipare ai festeggiamenti. Il Sindaco Fausto Risini ha infatti preso parte domenica scorsa alla cerimonia organizzata dai familiari, portandole i saluti e gli auguri dell’intera cittadinanza.

Un giorno speciale ed un momento di condivisione che ha regalato splendide emozioni a tutti i presenti: “E’ un vero piacere festeggiare la longevità dei nostri concittadini – ha commentato Fausto Risini – per l’immensa ricchezza che rappresentano per la nostra comunità, un prezioso patrimonio di tradizioni, un secolo della nostra storia. La sua “lunga giovinezza” è per tutti noi motivo di compiacimento e di esempio”.