Non Una di Meno, performance ispirata a gesto studentessa iraniana - Video - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - La prima performance di Non Una di Meno al corteo a Roma vede diverse giovani incappucciate con passamontagna ricoperti di lustrini, volendo replicare il gesto della studentessa iraniana, Ahoo Daryaei, che si è spogliata davanti all’università a Teheran per protestare contro l’imposizione del velo. “Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce”, lo slogan con cui si apre la performance. Le giovani, coperte dallo striscione sopra il quale c’è la scritta “il corpo è mio, decido io”, si tolgono le maglie e sul finale tirano giù lo striscione mostrandosi a seno nudo.