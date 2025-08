Non solo tennis a Cincinnati: Alcaraz gioca a golf, Sinner a... bocce - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz preparano il Masters 1000 di Cincinnati… a modo loro. Il tennista azzurro si sta allenando sul cemento americano e scenderà in campo nel torneo preparatorio agli US Open 2025, ultimo Slam della stagione, e tornerà a giocare per la prima volta dalla finale di Wimbledon, proprio come Alcaraz. I due rivali però stanno alternando lavoro in campo a momenti di svago, un modo per alleviare la tensione.

Sinner, dopo essersi concesso un pomeriggio di golf insieme all’allenatore Simone Vagnozzi e al supercoach Darren Cahill, oltre a partite di calcio-tennis al termine degli allenamenti, si è cimentato in un altro sport non comune per un tennista: le bocce. Da Cincinnati infatti sono arrivate alcune foto, diventate subito virali, che ritraggono Jannik intento a lanciare una sfera verso il pallino, salvo poi disperarsi.

E se le qualità di Sinner a bocce sono evidentemente ancora da migliorare, magari potrà sfidare Alcaraz sul tee. Sì perché anche lo spagnolo, seguendo l’esempio del rivale, si è concesso un pomeriggio di golf, il tutto ovviamente immortalato con una foto che lo ritrae in perfetta tenuta ‘golfista’.