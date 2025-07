Non si ferma all'alt, scatta inseguimento per 2 km | Era ubriaco 5 volte oltre il limite - Tuttoggi.info

Non si ferma davanti all’alt intimato dagli agenti della Polizia locale di Città di Castello, proseguendo la marcia verso il centro città a tutta velocità.

E’ successo la scorsa notte in via Morandi, quando l’uomo – un 50enne tifernate – ha dato vita ad un inseguimento spericolato con manovre azzardate e pericolose per almeno due km di strada.

Fermatosi alle porte del centro, l’automobilista è sceso dall’auto e ha tentato di fuggire a piedi, prima di venire definitivamente bloccato dagli agenti. Subito dopo è stato sottoposto al test dell’etilometro, che ha dato un esito quasi impietoso: il tasso alcolemico registrato era infatti pari a 2,65 g/l, ben 5 volte oltre il limite consentito.

Il conducente è stato deferito all’autorità giudiziaria per i reati di guida in stato di ebrezza alcolica e resistenza a pubblico ufficiale nonché sanzionato per non essersi fermato all’alt e per la velocità sostenuta in centro abitato, oltre al ritiro della patente di guida e del sequestro amministrativo del veicolo.