Non si ferma all’alt e scatta inseguimento, 25enne aveva patente revocata | Arrestato - Tuttoggi.info

Non si è fermato all’alt, scatenando un pericoloso inseguimento lungo le strade dell’assisiate. Protagonista un 25enne, residente nella zona, arrestato in flagranza di reato dai carabinieri.

Tutto è iniziato durante un normale servizio di controllo del territorio in Via Perugia, nel Comune di Bettona. I militari hanno intimato l’alt ad un’auto, ma il conducente, anziché accostare, ha premuto sull’acceleratore. La fuga, caratterizzata da un’altissima velocità e da manovre che hanno messo seriamente a rischio l’incolumità degli altri automobilisti e dei pedoni, ha dato il via ad una caccia all’uomo coordinata dalla Centrale Operativa.

Grazie alla sinergia tra le pattuglie in zona, il veicolo è stato intercettato e bloccato da altro personale della Compagnia di Assisi dopo un lungo inseguimento. Una volta fermato, i carabinieri hanno scoperto i motivi del tentativo di fuga: il giovane si trovava alla guida nonostante avesse la patente revocata. Inoltre, il 25enne si è opposto con fermezza alla richiesta dei militari di sottoporsi all’accertamento con l’etilometro.

A carico del giovane è scattato l’arresto per fuga pericolosa, una fattispecie di reato recentemente introdotta dall’ultimo Decreto Sicurezza per sanzionare con maggiore severità chi mette a rischio la sicurezza pubblica per sottrarsi ai controlli. Dopo essere stato trattenuto nelle camere di sicurezza, il ragazzo è comparso davanti al Giudice del Tribunale di Perugia per il rito direttissimo. Il magistrato ha convalidato il provvedimento restrittivo eseguito dall’Arma.