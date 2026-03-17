Non si ferma all’alt e scatta inseguimento, 25enne aveva patente revocata | Arrestato - Tuttoggi.info

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Non si ferma all’alt e scatta inseguimento, 25enne aveva patente revocata | Arrestato

Redazione

Non si ferma all’alt e scatta inseguimento, 25enne aveva patente revocata | Arrestato

Mar, 17/03/2026 - 11:24

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Non si è fermato all’alt, scatenando un pericoloso inseguimento lungo le strade dell’assisiate. Protagonista un 25enne, residente nella zona, arrestato in flagranza di reato dai carabinieri.

Tutto è iniziato durante un normale servizio di controllo del territorio in Via Perugia, nel Comune di Bettona. I militari hanno intimato l’alt ad un’auto, ma il conducente, anziché accostare, ha premuto sull’acceleratore. La fuga, caratterizzata da un’altissima velocità e da manovre che hanno messo seriamente a rischio l’incolumità degli altri automobilisti e dei pedoni, ha dato il via ad una caccia all’uomo coordinata dalla Centrale Operativa.

Grazie alla sinergia tra le pattuglie in zona, il veicolo è stato intercettato e bloccato da altro personale della Compagnia di Assisi dopo un lungo inseguimento. Una volta fermato, i carabinieri hanno scoperto i motivi del tentativo di fuga: il giovane si trovava alla guida nonostante avesse la patente revocata. Inoltre, il 25enne si è opposto con fermezza alla richiesta dei militari di sottoporsi all’accertamento con l’etilometro.

A carico del giovane è scattato l’arresto per fuga pericolosa, una fattispecie di reato recentemente introdotta dall’ultimo Decreto Sicurezza per sanzionare con maggiore severità chi mette a rischio la sicurezza pubblica per sottrarsi ai controlli. Dopo essere stato trattenuto nelle camere di sicurezza, il ragazzo è comparso davanti al Giudice del Tribunale di Perugia per il rito direttissimo. Il magistrato ha convalidato il provvedimento restrittivo eseguito dall’Arma.

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