Non rispetta il divieto di avvicinamento alla madre, scattano gli arresti - Tuttoggi.info

Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’aggravamento del divieto di avvicinamento alla madre, disponendo gli arresti domiciliari per il 59enne

Nonostante fosse stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla madre (e ai luoghi da lei frequentati) con allontanamento dalla casa familiare, si era comunque recato nell’abitazione dell’anziana, martedì sera. L’uomo, un 59enne di Perugia, aveva avuto dunque un acceso diverbio con la madre, che, spaventata, ha chiamato le forze dell’ordine.

Gli agenti della polizia di Stato, giunti sul posto, hanno sorpreso il 59enne ancora all’interno dell’abitazione, in palese violazione delle prescrizioni relative alla misura cautelare del divieto di avvicinamento, disposta dell’autorità giudiziaria nei suoi confronti. Accompagnato in Questura per le attività di rito, l’uomo è stato tratto in arresto e, su disposizione del pubblico ministero, trattenuto presso il proprio domicilio. Nel corso dell’udienza il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’aggravamento della misura cautelare del divieto di avvicinamento sostituendola con quella degli arresti domiciliari.