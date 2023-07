“Non ho la patente”, poi fugge dal Comando in auto

Lo straniero, su una Golf senza assicurazione né revisione, inseguito e fermato dalla polizia locale

Era stato denunciato dalla polizia locale di Perugia perché ritenuto responsabile di una combustione illecita di rifiuti in località San Marco.

L’uomo – 54enne di origini algerine, residente in un Comune limitrofo al capoluogo – regolare sul territorio, è stato quindi convocato al Comando per chiarire le sue responsabilità, dove ha dichiarato di non disporre. al momento, della patente di guida, senza però precisarne i motivi. Dagli immediati accertamenti è poi emerso che il documento era stato effettivamente ritirato nell’ottobre 2022 per azzeramento punti, dovuto a precedenti violazioni al Codice della strada.

Mentre gli operatori del Comando stavano eseguendo i relativi controlli, il 54enne è uscito dagli uffici e si è messo alla guida di una Golf, lasciata in sosta poco lontano dalla sede. Rilevata la targa gli agenti della polizia locale hanno subito deciso di inseguire l’auto, tra l’altro risultata non coperta né da polizza assicurativa, né da revisione.

Dopo diversi minuti in fuga nel centro cittadino, con l’uomo protagonista di manovre pericolose per l’incolumità sua e degli altri, gli agenti all’inseguimento hanno deciso di desistere per evitare il peggio. Il 54enne è stato però convocato per il giorno dopo nuovamente presso il Comando: qui, alla presenza del suo legale, sono stati redatti tutti i verbali per le violazioni al Codice della Strada, compresa la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.