Non gira la ruota (panoramica) di Assisi | FI all'attacco, la replica del sindaco - Tuttoggi.info

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Non gira la ruota (panoramica) di Assisi | FI all’attacco, la replica del sindaco

Flavia Pagliochini

Non gira la ruota (panoramica) di Assisi | FI all’attacco, la replica del sindaco

Dom, 29/03/2026 - 10:09

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Doveva partire domani pomeriggio, 28 marzo, la ruota panoramica che rimarrà per un mese a Santa Maria degli Angeli. E invece l’inaugurazione è stata rimandata dalla burocrazia, come spiegano i promotori della “Ruota d’Italia”: “L’inaugurazione è rimandata a data da destinarsi per questioni burocratiche, cercheremo di fare il possibile per garantirvi l’accesso il prima possibile”, il messaggio affidato ai social.

Il montaggio era stato originariamente messo in piedi per un semplice “collaudo” per poi smontarla, come aveva spiegato il sindaco Stoppini lo scorso febbraio, dopo la prima istanza di Forza Italia. La ruota è invece rimasta lì e pronta a partire, ma non senza polemiche: con una nuova istanza di accesso agli atti, Forza Italia Assisi segnalava qualche giorno fa come “la messa in esercizio della ruota panoramica è subordinata a precise condizioni e mancano i verbali della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; i pareri e le certificazioni dei vigili del fuoco in materia di prevenzione incendi; l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante. Senza questi passaggi – sottolineava il consigliere Francesco Fasulo, che ha richiesto tutta la documentazione – non può esistere alcuna garanzia reale sulla sicurezza”. E infatti per ora è arrivato lo stop, rivendicato da Fasulo: “Solo grazie alla mia azione si è potuto scongiurare l’apertura al pubblico di un’attrazione di grandi dimensioni senza che fosse completata l’istruttoria amministrativa. Una situazione gravissima che mette in luce l’approssimazione e la leggerezza con cui questa amministrazione affronta temi delicati come la sicurezza dei cittadini. È inaccettabile”.

Una tesi però smentita dal sindaco Valter Stoppini, secondo cui “non c’è niente di vero nelle parole del consigliere. Le cose funzionano come quando arriva il luna park: se c’è la documentazione in regola parte, in questo caso – essendo i titolari di fuori regione – la commissione si è riunita giovedì mattina con i vigili del fuoco, l’Usl, l’addetto alla sicurezza del Comune. Tutte le procedure di sicurezza sono state completate, manca solo della documentazione del Comune di residenza dei titolari della struttura e non appena la riceveremo l’attrazione potrà partire”.

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