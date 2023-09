Non ci fu illecito in Perugia - Benevento: arriva l'archiviazione - Tuttoggi.info

Il gol con cui Kouan regalò al Perugia l’inutile vittoria contro il Benevento, nell’ultima di campionato, fu regolare. Arrivata l’ufficialità dell’archiviazione da parte della Procura generale dello sport, al termine delle audizioni dei tesserati delle due squadre coinvolti nella rocambolesca rete.

Il Perugia, dunque, evita provvedimenti disciplinari.

Kouan aveva depositato il pallone in rete, nel recupero quando si era sul risultato di 2-2, dopo uno svarione di tutta la retroguardia giallorossa. Una rete che è servita solo a tenere il Perugia davanti alla Spal, al terz’ultimo posto in classifica. Posto non buono per la riammissione in B, dato che dai cadetti, come noto, è stata esclusa solo la Reggina.