Non arriva il certificato anti Covid dalla Russia, annullato il concerto di Fedorov

L'annuncio della direttrice artistica del Festival di Musica Classica di Castiglione | Giovedì il concerto del pianista tifernate Alessandro Bistarelli

Non arrivano le certificazioni anti Covid dalla Russia, annullato il concerto del fisarmonicista Denis Fedorov al Festival di Musica Classica di Castiglione del Lago, in programma per sabato 28 agosto. L’annuncio è stato dato dalla direttrice artistica della rassegna, Marzia Crispolti Zacchia, che ha spiegato il problema legato ai i ritardi sulle necessarie certificazioni Covid fra Russia e Italia.

Intanto il Festival di Musica Classica di Castiglione del prosegue giovedì 26 agosto con il concerto del pianista tifernate Alessandro Bistarelli, uno dei massimi esecutori e conoscitori mondiali delle opere del compositore russo Aleksandr Nikolaevič Skrjabin, sul quale sta ultimando anche un volume biografico e di approfondimento musicologico sul pensiero compositivo e sull’opera del grande russo, libro che andrà in stampa tra breve. Ma Bistarelli quest’anno proporrà al pubblico castiglionese brani di Mozart, Muzio Clementi, Giuseppe Martucci e Ferruccio Busoni.