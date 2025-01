Noi siamo la Belinda! Patrizia Fortunati presenta a Perugia il suo “romanzo calcistico” per ragazzi e ragazze - Tuttoggi.info

Cosa succede quando una ragazzina esce dagli schemi e non si veste come la moda vuole, non fa lo sport canonicamente definito per il genere femminile, non è alta, magrissima e non ha i capelli lunghi? Parte da qui la storia di Noi siamo la Belinda! (Giunti editore), il nuovo romanzo per ragazzi e ragazze di Patrizia Fortunati che l’autrice ternana presenterà, sabato 25 gennaio alle 17.30, alla libreria e spazio culturale POPUP in piazza Birago, a Perugia.

Dialogherà con lei Ileana Forneris, educatrice e capitana delle Inguastite FC, squadra di calcio popolare femminile, progetto nato nell’ambito delle attività del comitato Perugia Solidale.

Nel divertente romanzo di Fortunati – vincitore nel 2024 della sezione ‘Fuoriclasse’, che premia il miglior libro di letteratura sportiva per ragazze e ragazzi, nella terza edizione del Premio di letteratura sportiva Gianni Mura – è infatti centrale la passione per il gioco del calcio, il fulcro della crescita di un gruppo di ragazzini ‘outsider’ impegnati per la loro squadra mista, la scalcagnatissima “Belinda”.

Luogo: POPUP • libri / spunti / spuntini, via Birago, 22, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA