 Noemi archivia le gambe 'arrostite': la replica (con stile) alle critiche - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Noemi archivia le gambe ‘arrostite’: la replica (con stile) alle critiche

tecnical

Noemi archivia le gambe ‘arrostite’: la replica (con stile) alle critiche

Gio, 14/08/2025 - 18:03

Condividi su:

(Adnkronos) – Sono bastati tre giorni per archiviare il rossore alle gambe. Noemi, dopo aver mostrato la vistosa scottatura dovuta alla mancanza di protezione solare, è tornata sui social, sfoggiando un nuovo costume e un colorito decisamente più uniforme.  

Durante le sue vacanze estive, tra sole e relax, Noemi aveva dimenticato un dettaglio fondamentale: la protezione solare. Lo aveva ammesso lei stessa sui social condividendo uno scatto delle sue gambe visibilmente arrossate, perfettamente abbinate con il costume a strisce rosa e rosse: “Promemoria: mettere la crema solare sempre anche sulle gambe”, aveva scritto come didascalia allo scatto.  

La foto era diventata in breve tempo oggetto di meme e commenti ironici. “Amo è tutto così monocromo”, “Se mettevi il costume tutto giallo, con le gambe rosse facevamo la bandiera della Roma”, aveva scritto un utente, cogliendo l’occasione per sottolineare la fede calcistica della cantante. 

 

Nel post condiviso oggi, alla vigilia di Ferragosto, Noemi sembra rispondere a tono a chi l’aveva criticata. Le gambe, stavolta, appaiono semplicemente abbronzate e non più rosso fuoco. Ma tra i commenti c’è chi continua a ironizzare: “Si… bello tutto ma non scordarti di applicare ogni 2 ore la protezione solare”. 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!