Nodo-Nodino, venerdì l’assemblea pubblica del fronte del “no”

Associazioni e comitati contrari alla variante stradale: opera inutile e dannosa, ecco le proposte alternative per decongestionare la viabilità

“Tutta un’altra strada”. Questo il titolo che significativamente è stato dato all’incontro, in programma domani (venerdì 13) alle ore 17:30 al Cantinone a Collestrada, aperto da comitati e associazioni che si oppongono al progetto del Nodino e del Nodo. Variante stradale (sia nella forma breve fino a Madonna del Piano, sia inteso come primo stralcio del Nodo, con collegamento con la Pievaiola) giudicata “inutile, dannosa, estremamente costosa, che mina la salvaguardia dell’ambiente e degli animali, la salute pubblica, deturpa il paesaggio con una immane colata di cemento”. E soprattutto, secondo comitati e associazioni che si oppongono al progetto, tale da non risolvere il problema del traffico di Ponte San Giovanni.

In alternativa vengono proposte altre soluzioni, “più economiche, rapide, ecologiche”, ritenute più efficaci per migliorare la mobilità in questo tratto congestionato.