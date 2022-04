Nodi giuridici e amministrativi, Federcaccia ha costituito l’ufficio legale

Umbria, composto da tre avvocati: Francesco Brozzi per il Perugino; Biante Secondari per il Folignate-Spoletino; Lorenzo Piermarini per la provincia di Terni

Federcaccia Umbra ha costituito un proprio ufficio legale. L’annuncio arriva dal presidente regionale dell’associazione venatoria, Petturiti Simone (nella foto).

L’ufficio Legale avrà il primo luogo il compito di supportare il presidente della Federcaccia Umbra nell’ambito dello studio e della risoluzione delle problematiche giuridico-amministrative relative alle attività svolte dall’associazione stessa, nonché, in via generale, nell’ambito delle questioni attinenti al diritto civile, al diritto amministrativo e al diritto penale.