Nocera Umbra, torna il Covid19: quarantena per una donna

Un nuovo positivo al Covid19 a Nocera Umbra. Il caso è confermato dal sindaco, Giovanni Bontempi, che in mattinata ha firmato l’ordinanza per la quarantena di una positiva. Si tratta di una donna, tra i 30 e i 40 anni, ritornata in Italia dopo un soggiorno in una delle zone sensibili all’estero. Il primo tampone a Roma ha dato l’esito positivo, così come il secondo ripetuto a Foligno.

+++BREAKING NEWS: COMUNICAZIONE DEL SINDACO BONTEMPI+++ Publiée par Live Nocera sur Vendredi 21 août 2020

Covid19 a Nocera Umbra

Torna pienamente operativo anche il Coc, la struttura centro di smistamento e gestione degli aiuti in casi di emergenza. Il sindaco coglie l’occasione poi per ribadire l’importanza dell’utilizzo delle mascherine, laddove ci sia l’impossibilità di mantenere il distanziamento.

Il tutto in una fase di nuovo aumento dei contagi in Italia, così come in Umbria.