Nocera Umbra, test sierologici rapidi per i cittadini. Bontempi: "Aderite"

Test sierologici rapidi e gratuiti per i cittadini di Nocera Umbra. I test, forniti dalla Protezione Civile della Regione Umbria, saranno effettuati dal personale della Croce Rossa Italiana presso Piazza Medaglie d’Oro, nelle giornate di: SABATO 24 APRILE DALLE ore 8.00 alle 12.00 e MERCOLEDI 28 APRILE DALLE ore 8.00 alle 12.00 durante lo svolgimento del mercato settimanale.

Le modalità del servizio

Non c’è bisogno di prenotazione, e per usufruire del servizio, basterà recarsi sul posto muniti di tessera sanitaria. I risultati del test, che indicano se la persona interessata è entrata in contatto con il virus, saranno comunicati direttamente sul posto, naturalmente con tutti gli accorgimenti a tutela della privacy.

Tamponi settimanali per studenti

Gli studenti, e tutto il personale scolastico, possono invece usufruire, settimanalmente, dei tamponi rapidi gratuiti presso la Farmacia San Rinaldo effettuando la prenotazione. “Invito i Nocerini a partecipare alla somministrazione gratuita dei test sierologici che ci consentirà di individuare, ed isolare subito, eventuali positivi, così da evitare il diffondersi del virus. Ringrazio la Croce Rossa “Comitato Locale di Gualdo Tadino-Nocera Umbra” per la collaborazione e la disponibilità che rendono possibile questa importante iniziativa”, spiega il sindaco Giovanni Bontempi.