Nocera Umbra, le scuole in visita alla sede di Bazzica Group

Giornata produttiva per gli studenti

“Riteniamo come Istituto Tecnico che le visite negli stabilimento a scopo didattico siano un potente strumento di conoscenza per far visionare agli studenti apparecchiature e macchinari e in particolare nell’azienda BAZZICA ci sono diverse macchine per lo stampaggio di materiale espanso, robot per la sanificazione disinfezione dell’ambiente ospedaliero, robot cartesiani e antropomorfi, ma anche quadristica industriale con plc e elettropneumatica; questi ultimi vengono studiati in classe e poi si procede al momento applicativo nei laboratori” ribadisce il Prof. Claudio Parlanti docente di elettrotecnica robotica e automazione industriale. Altrettanto positivo il commento del Dirigente , Prof. Leano Garofoletti: “Per i ragazzi è davvero importante fare esperienza sul campo, soprattutto quando si possono coinvolgere aziende leader e per di più del nostro territorio, come BAZZICA. Ringrazio Marco Baldoni Responsabile di Produzione, Andrea Morici Ufficio Tecnico e per Bazzica Engineering Giacomo Chioccioni per aver messo a disposizione le loro competenze al servizio dei nostri ragazzi, dando l’opportunità ai giovani che devono scegliere il loro futuro percorso, di sapere qual è l’offerta lavorativa che il nostro territorio può offrire.”