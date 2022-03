Nocera Umbra, il Palio dei Quartieri si sdoppia: ecco le date

Gli appuntamenti a luglio e agosto, in deroga allo Statuto, ma per ripartire post pandemia

Il Palio dei Quartieri di Nocera Umbra si sdoppia. A deciderlo l’Ente Palio nella riunione del 28 febbraio. “Le motivazioni che hanno spinto a proporre un format diverso rispetto a quanto riportato nella carta statutaria – dicono dall’Ente – risiedono nella considerazione di eventuali restrizioni anti-covid 19 che si potrebbero palesare anche nel prossimo periodo estivo, così come nella politica dei neoeletti dell’Ente, mirata a legare lo sviluppo turistico locale al Palio dei Quartieri come elemento di attrazione.La proposta è stata accolta dai Consigli Direttivi dei due Quartieri in deroga a quanto scritto nello Statuto, ed eccezionalmente per l’anno 2022“.

Le speranze

“Siamo consapevoli – prosegue l’Ente – che tale proposta richiederà una più attenta programmazione delle attività da parte dei Quartieri e forse un maggiore impegno per gli stessi, ma anche certi che tutto questo si tradurrà in altrettante soddisfazioni economiche e di afflusso turistico“.

Il format

Il format del Palio 2022 prevede per la prima settimana:- Giovedì 28 Luglio: serata inaugurale del Palio dei Quartieri- Venerdì 29 Luglio: corteo storico del Quartiere Porta Santa Croce- Sabato 30 Luglio: corteo storico del Quartiere Borgo San Martino- Domenica 31 Luglio: Palio del GarzoncelloSeconda settimana:- Giovedì 04 Agosto: allestimenti, animazioni e cena d’epoca del Quartiere Porta Santa Croce- Venerdì 05 Agosto: allestimenti, animazioni e cena d’epoca del Quartiere Borgo San Martino- Sabato 06 Agosto: spettacoli a cura dell’Ente Palio; a seguire assegnazione del Premio Speciale al Quartiere vincitore- Domenica 07 agosto: “La Dama infedele”, i giochi della staffetta e portantina, con l’assegnazione del Palio al Quartiere vincitore.