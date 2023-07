Nocera Umbra, con il Garzoncello ecco il Palio dei Quartieri

Lunedì l'avvio ufficiale del Palio dei Quartieri, festa principale dell'estate nocerina

Entra nel vivo il Palio dei Quartieri. Stasera, per la prima volta, il Convivio e il weekend all’insegna del Palio del Garzoncello, dedicato alle giovani generazioni.

Eventi di avvicinamento

Si tratta di tre giorni di avvicinamento dedicati ai bambini che sono il futuro della manifestazione. Si sfideranno infatti le giovani leve dei quartieri in tratti di portantina e staffetta che decreteranno il vincitore del drappo del garzoncello. I bambini nati dal 2016 al 2011 potranno sfidarsi in piazza Umberto I sotto gli occhi dei contradaioli che faranno il tifo per i futuri protagonisti della Dama Infedele.

Lunedì il via ufficiale

Da lunedì poi tutto è pronto per la manifestazione principe dell’estate nocerina che come sempre mostrerà Nocera Umbra nella sua veste più accattivante, divisa tra Medioevo e Rinascimento, tra cortei storici, animazioni teatrali e gare gastronomiche.