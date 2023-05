Nocera Umbra, ecco i Canti dell'Appennino: musica e balli in piazza

All’iniziativa anche gruppi dei comuni limitrofi e di altre regioni

E’ in programma per domenica 4 giugno, a partire dalle ore 16 in Piazza Umberto I, la prima edizione di Canti popolari dell’Appennino. L’iniziativa, organizzata dalla Pro Nocera Umbra, è uno degli eventi musicali che aprirà il cartellone delle manifestazioni patrocinato dal Comune, previste da giugno a settembre nella Città delle Acque.

Il debutto della Pro Nocera

“Si tratta – spiega il presidente dell’associazione Gianfranco Fattorini – del primo evento organizzato dalla Pro Nocera, affiliata all’Unpli. Grazie all’impegno del consiglio direttivo stiamo portando avanti una serie di attività per fare in modo che le tradizioni non scompaiano ma, al contrario, vengano apprezzate anche dalle generazioni future, per mantenere viva la storia e il folklore di questo territorio”.

Cantori anche dei territori vicini

All’iniziativa parteciperanno, oltre ai cantori nocerini, anche gruppi dei comuni limitrofi e di altre regioni, tutti uniti nel conservare la tradizione centenaria di intonare i canti tradizionali. La manifestazione è ad ingresso libero.