Nocera Umbra, motociclista finisce lungo la scarpata a Monte Pennino

Incidente ai danni di un motociclista a Collecroce, lungo la strada per Monte Pennino, nel comune di Nocera Umbra. I vigili del fuoco di Gaifana sono intervenuti intorno alle 10:50 di ieri a Collecroce, su richiesta del 118, per il soccorso ad una persona. Un motociclista del ‘62, percorrendo una strada sterrata, ha perso il controllo del veicolo, cadendo a terra. Una volta raggiunto è stato soccorso e affidato al personale sanitario. Il ferito è stato immobilizzato e trasportato in ospedale tramite elisoccorso. La strada è particolarmente in pendenza e risulta essere trafficata e panoramica da chi vuole raggiungere la cima del Monte Pennino.