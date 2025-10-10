 Nobel per la Pace alla venezuelana Maria Corina Machado: "Paladina coraggiosa, tiene accesa la fiamma della democrazia" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Nobel per la Pace alla venezuelana Maria Corina Machado: “Paladina coraggiosa, tiene accesa la fiamma della democrazia”

tecnical

Nobel per la Pace alla venezuelana Maria Corina Machado: “Paladina coraggiosa, tiene accesa la fiamma della democrazia”

Ven, 10/10/2025 - 12:03

Condividi su:

(Adnkronos) – Il Nobel per la Pace per il 2025 è andato a Maria Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana. Lo ha annunciato il Comitato del Nobel. 

Una “paladina della pace coraggiosa e impegnata”, ha esordito Jorgen Wayne Frydnes nelle motivazioni del Nobel. “Una donna che tiene accesa la fiamma della democrazia tra crescente oscurità”, ha aggiunto. 

La leader dell’opposizione venezuelana è stata insignita del Premio Nobel per la Pace “per il suo instancabile lavoro a favore dei diritti democratici del popolo venezuelano e per la sua lotta per ottenere una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia”. 

María Corina Machado, nota anche come la “Lady di ferro” del Venezuela, è l’incarnazione di “resilienza, tenacia e patriottismo”, ha scritto Marco Rubio su Time Magazine che ha inserito il suo nome nell’elenco delle 100 persone più influenti del mondo per il 2025. “Non scoraggiata da formidabili sfide, Maria Corina non si è mai tirata indietro dalla sua missione che è quella di combattere per un Venezuela libero, onesto, e democratico”, ha aggiunto il segretario di Stato americano.  

Il suo “principio guida” è sempre stato lo stesso, “lasciare ai suoi figli, Ana Corina, Ricardo, Henrique, e ai figli del Venezuela un Paese libero da tirannia”, ispirata dalla frase “hasta el final” (fino alla fine). “La sua leadership di principio è un faro di speranza, che rende la nostra regione e il mondo un posto migliore”.  

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!