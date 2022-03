L’abbraccio tra le ragazze della Nazionale Under 20 di fioretto femminile dell’Ucraina e dell’Italia durante gli Europei Giovani di Novi Sad. Le squadre azzurre di fioretto femminile e spada femminile, dopo aver vinto i rispettivi primi assalti, hanno lasciato la competizione ai quarti di finale per la scelta di non scendere in pedana contro la Russia.

gm/gtr