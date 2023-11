Nissan, Toro "Al fianco delle università per il lavoro dei giovani" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Università di Roma Tre rappresenta per noi un’ulteriore occasione per rafforzare la collaborazione tra università e settore automotive, fondamentale per lo sviluppo della mobilità”. Lo dice l’amministratore delegato di Nissan Italia Marco Toro, a margine dell’appuntamento di Roma Amministratore Delegato di Nissan Italia Marco Toro, a margine del seminario nell’ambito della partnership tra Nissan Academy e-4U e il Dipartimento di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica dell’Università Roma Tre, terza tappa del programma avviato dalla Casa giapponese in collaborazione con gli atenei italiani, per avvicinare i giovani al settore Automotive e alla mobilità del futuro.

