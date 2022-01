Nissan Juke Kiiro, versione speciale per il lancio del film “The Batman” - Tuttoggi

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Nissan ha intrapreso una partnership promozionale con Warner Bros. Pictures in occasione del premiere del nuovo film The Batman, prevista in Italia per il prossimo 2 marzo. La partnership darà luogo ad attivazioni nei cinema, sui social media e sui cartelloni pubblicitari in tutta Italia, con le immagini di Juke accanto alla grafica iconica del film The Batman. Nissan juke Kiiro incarna la simbologia e lo spirito che in questo ultimo fila della saga celebra l’evoluzione cinematografica di Batman, un viaggio metaforico di crescita e scoperta. Il design audace e moderno trova una nuova veste nella versione speciale “Kiiro”, parola che in Giapponese significa Giallo Il nuovo ed esclusivo colore degli esterni Ceramic Grey è infatti impreziosito da dettagli di colore giallo nella parte inferiore dei due paraurti e alla base delle portiere, che conferiscono alla vettura un carattere dinamico e distintivo.

Il bordo della minigonna inferiore ha finiture in alluminio, mentre i cerchi in lega da 19″ sono ripresi dalla versione top di gamma Tekna, ma con verniciatura nera per un tocco di stile unico. Gli specchietti e i bordi del tetto hanno un motivo estetico sofisticato, che nel caso del tetto sfuma verso il posteriore della vettura. Nel complesso Juke Kiiro ha un look sobrio e accattiva allo stesso tempo.

All’interno i sedili sono rivestiti in ecopelle di colore nero e grigio con impunture gialle, così come il bracciolo centrale, la console centrale, le porte anteriori e le imbottiture, a creare un effetto armonioso tra l’interno e l’esterno. Il nome della versione speciale è riportato su una targhetta di alluminio applicata sulla console centrale, davanti alla leva del cambio.

Juke Kiiro sarà prodotta in edizione limitata di 5.000 unità in tutta la regione e segue le precedenti versioni speciali di Kuro (nero) e Shiro (bianco) della prima generazione. Il design è stato realizzato dal team di Nissan Design Europe, nel centro di Londra, che oltre alle due generazioni di Juke, ha disegnato le linee di Qashqai. Come il resto della gamma, Juke Kiiro è equipaggiata con motore benzina da 1 litro, che eroga una potenza di 114 CV e una coppia di 200Nm, abbinato di serie a un cambio manuale a sei rapporti e in opzione al cambio automatico a doppia frizione con comandi al volante.

Ricca la dotazione di tecnologie per la sicurezza e il comfort, tra cui: frenata di emergenza intelligente con riconoscimento di pedoni e ciclisti, riconoscimento segnaletica stradale, sistema intelligente di segnalazione e prevenzione del cambio involontario di corsia, sistema intelligente di rilevamento posteriore degli ostacoli in movimento e sistema di monitoraggio dell’angolo cieco, che può intervenire per aiutare a prevenire il cambio di corsia se il veicolo che sopraggiunge è nella zona non coperta dagli specchietti retrovisori. Il sistema di infotainment NissanConnect permette ai passeggeri di utilizzare Apple CarPlay o Android Auto per riprodurre sul display integrato da 8″ le proprie app preferite. Oltre all’uso delle applicazioni TomTom Maps & Live Traffic, grazie alla compatibilità con Google Assistant, Juke offre un’ampia varietà di comandi, tra cui la possibilità di inviare le destinazioni al navigatore dell’auto tramite comandi vocali al proprio smart device.

(ITALPRESS).