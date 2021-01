Nissan Juke Enigma, all’insegna del design e della connettività - Tuttoggi

Con il lancio della nuova versione speciale Enigma, Nissan Juke continua ad ampliare i confini del design audace. Novità anche in termini di tecnologie avanzate, infatti, si introduce per la prima volta su tutta la gamma la compatibilità con Amazon Alexa). Per tutti i Juke di ultima generazione equipaggiati con i NissanConnect Services, grazie alla skill “Nissan” di Amazon Alexa è possibile operare alcuni controlli da remoto utilizzando lo smartphone o un dispositivo abilitato Alexa. Comodamente da casa si può conoscere lo stato di chiusura/sblocco delle portiere e l’autonomia residua in base alla quantità di carburante presente nel serbatoio, far lampeggiare i fari, inviare un indirizzo di destinazione al navigatore di bordo, semplicemente chiedendolo ad Alexa.

Juke Enigma è caratterizzato da uno stile dai dettagli scuri e futuristici, che esaltano la personalità audace del Crossover Coupè della gamma Nissan. Per gli esterni una sola combinazione 2-Tone: dark metal grey con tetto black metallic.

I cerchi in lega da 19 pollici Akari (in giapponese significa “leggeri”, ndr) si presentano per l’occasione in una veste rinnovata total back conferendo un aspetto ancora più sportivo. La linea del tetto in stile coupè e gli specchietti retrovisori sono impreziositi da un disegno personalizzato a intreccio. Questa versione speciale è identificata da un badge dedicato sia all’esterno che all’interno della vettura. Grazie all’applicazione NissanConnect Services, i clienti, tramite il proprio smartphone, possono implementare una serie di sistemi di notifica, gestire funzioni di navigazione e connettività. Inoltre, la perfetta integrazione tra smartphone e sistema di infotainment rende la guida ancora più comoda e sicura.

Juke Enigma è il primo modello Nissan in Europa con sistema di infotainment compatibile con Alexa. Una volta abilitata la skill “Nissan” nell’app Alexa e collegata al proprio account NissanConnect Services, è possibile connettere JUKE a un qualsiasi dispositivo Amazon Alexa per monitorare alcuni parametri e controllare alcune funzioni della vettura. Utilizzando 13 comandi codificati si può chiedere ad Alexa, ad esempio, di inviare un indirizzo al navigatore di JUKE con TomTom Traffic, far lampeggiare i fari, individuare dove è parcheggiata la vettura, conoscere la distanza percorribile con il carburante disponibile e controllare lo stato di chiusura delle portiere.

“Nissan Juke offre un design distintivo e una tecnologia avanzata e con la versione Enigma l’esperienza di guida migliora ulteriormente e lo stile si fa ancora più accattivante”, ha dichiarato Marco Fioravanti, Vice Presidente, Product Planning, Nissan Europe. La versione speciale Enigma sarà disponibile nelle concessionarie italiane, in edizione limitata, a partire da febbraio 2021.

(ITALPRESS).