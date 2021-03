Nissan, Guillaume Cartier nuovo presidente regione Amieo - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Nissan Motornomina Guillaume Cartier nuovo Chairperson per la regione AMIEO che comprende Africa, Medio Oriente, India, Europa e Oceania. Dal 1° aprile guiderà le operazioni di Nissan nella regione, che copre più di 140 mercati in quattro continenti, con una popolazione di circa 3,8 miliardi di abitanti, ovvero oltre il 30% delle vendite globali di veicoli. Con oltre 25 anni di esperienza in Nissan e nell’Alleanza, in posizioni di leadership globale e regionale, Cartier guiderà la nuova regione, in linea con il piano di trasformazione Nissan NEXT. Il piano prevede l’introduzione del nuovo Qashqai e di Ariya nei mercati europei e la crescita del brand nei mercati AMIO anche attraverso il rafforzamento della gamma di veicoli, dal Patrol al Magnite, lanciato di recente in India. “Sono entusiasta di guidare questa Regione, forte di diverse culture e di persone provenienti da più parti”, ha detto Cartier. “Siamo in un periodo di cambiamento senza precedenti per l’industria automobilistica con una gamma rinnovata di modelli e tecnologie Nissan in arrivo sul mercato. Per Nissan sta iniziando un nuovo periodo di crescita sostenibile, che stiamo portando avanti con il piano di trasformazione Nissan NEXT, accelerando così il nostro percorso verso una gamma completamente elettrificata entro il 2023 in Europa e offrendo i nostri prodotti anche ai clienti in Africa, Medio Oriente, India e Oceania”, ha aggiunto. Cartier sostituirà Gianluca de Ficchy, che per tre anni ha ricoperto il ruolo di Chairperson per Nissan Europa e, da ultimo, della regione AMIEO. De Ficchy assume un nuovo ruolo di primo piano all’interno dell’Alleanza. Dal 1° aprile Cartier sarà sostituito come AMIEO Region Senior Vice President Sales & Marketing da Leon Dorssers che riporterà a Cartier, ricoprendo tutte le funzioni di Sales & Marketing, comprese quelle di Sales, Dealer Network, Product Strategy & Pricing, Brand e Customer Experience.

