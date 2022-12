Ariya, il crossover coupé Nissan 100% elettrico, ha superato i più rigorosi test di sicurezza, dimostrandosi in grado di preservare guidatore, passeggeri e pedoni. Tale obiettivo contribuisce a raggiungere i target del piano a lungo termine Nissan Ambition 2030, per la mobilità del futuro e per un mondo più pulito, più sicuro e più inclusivo.

tvi/gsl