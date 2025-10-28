 Niko Pandetta lascia il carcere, il video su Tik Tok: "Finalmente liberi" - Tuttoggi.info
Niko Pandetta lascia il carcere, il video su Tik Tok: "Finalmente liberi"



Mar, 28/10/2025 - 22:03

(Adnkronos) – Il trapper neomelodico Vincenzo Pandetta, in arte Niko, ha lasciato oggi il carcere di Cagliari in cui era rinchiuso dall’ottobre del 2022 dopo l’arresto, in esecuzione di ordine di carcerazione, per una condanna a 4 anni per spaccio ed evasione. Pandetta, nipote del boss mafioso Turi Cappello, andrà in una comunità in Calabria dove continuerà a scontare la condanna. Il trasferimento è avvenuto su decisione del Tribunale di sorveglianza di Cagliari. Poche ore fa su Tik Tok è stato postato il video della uscita dal carcere in cui il trapper dice: “Finalmente liberi”. Con alcune persone ad accoglierlo tra grida e applausi.  

