Niente Reddito di cittadinanza per 26, gli altri faranno lavori utili

Prime 369 pratiche verificate dal Comune di Todi | Gli esclusi non ne avevano diritto o non avevano presentato la documentazione completa

Niente Reddito di cittadinanza per 26 soggetti che non ne avevano diritto. Gli altri faranno lavori utili per la collettività, per 30 ore la settimana.

L’Amministrazione comunale di Todi ha iniziato i controlli sulla documentazione presentata dai richiedenti il Reddito di cittadinanza. Ad oggi sono state verificate 356 pratiche su 369 domande presentate. Dall’esame dei fascicoli verificati, ne sono state rigettate 26 a causa delle irregolarità riscontrate nella documentazione prodotta o per mancanza dei requisiti.

Lavori utili per 30 ore

Inoltre, l’Amministrazione comunale ha completato la predisposizione dei progetti per l’impiego dei beneficiari del Reddito che dovranno assicurare la loro opera a favore della collettività per un totale di 30 ore settimanali.

I primi soggetti interessati sono già stati contattati e convocati in Comune per la firma del progetto che vedrà la sua piena attuazione a partire dal prossimo mese di ottobre.