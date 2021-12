Bastoni tra le ruote a una donna che, dopo aver parcheggiato, non aveva dato denaro allo straniero | Che si sarebbe vendicato insieme a un suo amico

Niente elemosina e le bloccano e rovinano l’auto. Una donna, che aveva parcheggiato in centro, ripartendo di sera, ha avvertito un forte rumore e un violento blocco dell’auto.

Scesa immediatamente, ha cercato di capire cosa fosse accaduto notando che in entrambe le ruote erano stati inseriti, fra i raggi dei cerchi in lega, tubi in metallo risultati poi essere manici di scopa. Dopo aver chiesto aiuto ad alcuni passanti, la donna e i soccorritori sono riusciti ad estrarre il materiale ostruttivo dalle ruote.

Quindi ha raggiunto il posto di polizia del centro storico per denunciare il fatto. Poco prima, infatti, dopo aver parcheggiato, non aveva dato soldi a un uomo che le chiedeva con insistenza l’elemosina. Sprovvista di denaro, la donna aveva fornito comunque all’uomo tutte le indicazioni possibili per potersi assicurare un pasto caldo e al sicuro anche per il tramite di associazioni benefiche.

Non soddisfatto della risposta, l’uomo si è allontanato in direzione di un conoscente, forse al fine di pianificare una vendetta nei confronti della donna.

Attraverso le indagini condotte, supportate anche dal sistema di videosorveglianza presente nella piazza, gli agenti hanno identificato i due soggetti, rispettivamente classe 1966 e 1970, entrambi senza fissa dimora e con precedenti reati contro il patrimonio a carico, come probabili autori del reato.

Terminati tutti gli accertamenti, i due soggetti sono stati poi deferiti all’autorità giudiziaria per il reato di danneggiamento aggravato in concorso.