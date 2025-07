Nicola Antonacci rappresenterà l’Umbria alla Notte dei Maestri del Lievito Madre 2025 - Tuttoggi.info

L’Umbria sarà protagonista alla 10ª edizione della Notte dei Maestri del Lievito Madre, grazie alla partecipazione del Maestro Pasticcere Nicola Antonacci, titolare della Pasticceria Piazza Settevalli di Perugia e membro dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano.

Appuntamento lunedì 21 luglio a Parma, più precisamente alla Pilotta, nel Piazzale della Pace, per un evento che da dieci anni celebra il lievito madre vivo e la grande tradizione della panificazione artigianale, diventando punto di riferimento nazionale e internazionale per il settore. Saranno presenti i più grandi Maestri Pasticceri d’Italia e alcuni colleghi provenienti dall’estero, membri dell’Accademia.

Il protagonista? Il panettone artigianale, declinato in versioni dolci, salate, estive, leggere e audaci, dimostrando come la qualità artigianale non conosca stagioni né confini.

Il ricavato della serata sarà devoluto all’Emporio Solidale di Parma, associazione che sostiene concretamente le famiglie in difficoltà.

La partecipazione di Nicola Antonacci conferma il ruolo di eccellenza dell’Umbria nella pasticceria nazionale e internazionale, rappresentando il territorio attraverso ricerca, tecnica e passione.