 Neve, temporali e forti venti: oggi allerta arancione in Sicilia e gialla in 7 regioni - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Neve, temporali e forti venti: oggi allerta arancione in Sicilia e gialla in 7 regioni

tecnical

Neve, temporali e forti venti: oggi allerta arancione in Sicilia e gialla in 7 regioni

Ven, 21/11/2025 - 08:02

Condividi su:

(Adnkronos) – Il maltempo colpisce gran parte dell’Italia con neve, temporali e forti venti: è allerta arancione in Sicilia e gialla in altre sette regioni nella giornata di oggi, venerdì 21 novembre. 

Un’area di bassa pressione con aria particolarmente fredda, in arrivo dalla Groenlandia, interessa il Paese, favorendo precipitazioni, da sparse a diffuse anche a carattere temporalesco, e un’intensificazione dei venti. Previste, inoltre, una generale diminuzione delle temperature e possibili nevicate sulle regioni settentrionali. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree dell’Italia, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. 

La Protezione Civile ha quindi valutato allerta arancione sulla Sicilia nord-occidentale e allerta gialla sul Molise e su parte di Emilia-Romagna Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. 

L’avviso prevede precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania e Basilicata, specie sui settori tirrenici, in estensione a Calabria e Sicilia, in particolar modo sui rispettivi settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Dalle prime ore di oggi sono attesi venti da forti a burrasca, sia sull’Emilia-Romagna che sulla Sicilia, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Previste, inoltre, nevicate al di sopra dei 400-600 metri, su Emilia-Romagna e Veneto, con apporti al suolo deboli, fino a moderati a quote più elevate.  

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo.  

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!