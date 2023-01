Neve, 60 cm al confine con le Marche, camion bloccati su Apecchiese | Riaperto valico Bocca Serriola - Tuttoggi

A seguito del peggioramento delle condizioni meteorologiche, con circa 20 centimetri di neve sull’asfalto, la Polizia Locale ha bloccato l’accesso al valico di Bocca Serriola, analogamente a quanto disposto sul versante marchigiano. A metà pomeriggio l’itinerario che collega Umbria e Marche è stato riaperto al traffico.

Le Squadre Operative sono poi intervenute con l’ausilio dell’Unimog in dotazione per raggiungere le abitazioni in alcune località come Caifirenze, La Croce, e San Giovanni di Vignolle (tutte al confine con le Marche), liberando le strade comunali da una coltre nevosa che ha raggiunto in certi punti anche i 60 centimetri.

In questo momento le Squadre Operative sono impegnate nelle zone di Candeggio e Antirata. In serata, infine, percorreranno con i mezzi spargisale alcuni punti sensibili della città, come l’area dell’ospedale, i sottopassaggi e i ponti. Nel primo pomeriggio il personale comunale è anche intervenuto per la rimozione di una pianta caduta nella zona di Fontecchio. Per eventuali segnalazioni da parte dei cittadini è a disposizione il numero di telefono delle Squadre Operative 075.8520784.