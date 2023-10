TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – “Ci stiamo preparando per un’invasione di terra a Gaza. Non posso dare al momento ulteriori dettagli, il tempismo sarà deciso in base al consenso”. A dirlo il premier israeliano Benjamin Netanyahu in un messaggio alla nazione. “Ci sono circa 200 ostaggi nelle mani di Hamas, stiamo facendo tutto il possibile per riportarli a casa”, ha aggiunto.

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).