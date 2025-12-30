 "Nessun botto è sicuro", dal pediatra il decalogo salva-bimbi - Tuttoggi.info
"Nessun botto è sicuro", dal pediatra il decalogo salva-bimbi

“Nessun botto è sicuro”, dal pediatra il decalogo salva-bimbi

Mar, 30/12/2025 - 15:03

(Adnkronos) –
No “assoluto e tassativo” a botti e fuochi di ogni tipo per il Capodanno dei bambini. Alla vigilia del veglione di San Silvestro Italo Farnatani – pur pediatra “liberale”, come ama essere definito – rinnova il suo “divieto totale” ai giochi di luce per i piccoli, anche considerati gli ultimi dati della Polizia di Stato. L’inizio del 2025 si è chiuso infatti senza morti, ma per “l’incauto utilizzo di prodotti pirotecnici” si è comunque registrato “un aumento generale dei feriti – si legge nel bilancio del primo gennaio scorso – con un calo di quelli con meno di 40 giorni di prognosi” e “un aumento significativo di quelli gravi con una prognosi superiore. In particolare, se nel 2024 le persone colpite sono state 274, di cui 49 ricoverate”, a inizio 2025 “sono state 309, di cui 69 ricoverate”. E “tra i feriti aumenta anche il numero dei minori coinvolti, salito da 64 a 90”.  

Per Farnetani “l’aumento del numero dei minorenni feriti causa botti va interpretato in base a una considerazione valida per tutti i casi di incidente e infortunio nei minori”: salvo eccezioni, “dipendono da una disattenzione o mancanza di controllo da parte dei genitori e degli adulti in generale”, ammonisce il professore ordinario di Pediatria dell’università Ludes di Malta, che ha redatto per l’Adnkronos Salute un decalogo salva-bimbi rivolto ai genitori. Ecco le 10 raccomandazioni per festeggiamenti sicuri insieme ai bimbi: 

1) “Ricordarsi che non esistono fuochi d’artificio sicuri. Anche le ‘stelline’ raggiungono una temperatura di 300 gradi – avverte Farnetani – pertanto il primo consiglio è quello di non usare fuochi d’artificio”; 

2) “Se proprio non se ne può fare a meno, utilizzare prodotti legali: devono presentare il marchio CE e sono classificati con la lettera F e numeri da 1 a 4 che indicano la pericolosità e le limitazioni di vendita e uso”, descrive il pediatra;  

3) “In ogni caso – insiste – i bambini devono stare sempre lontani dai fuochi. I fuochi vanno orientati in alto, considerando che i bambini hanno una statura inferiore agli adulti e potrebbero passare inosservati”; 

4) “Mai orientare e lanciare i fuochi verso zone buie – suggerisce ancora Farnetani – perché non si sa cosa o chi potrebbero colpire”; 

5) “Prima di usare i fuochi – continua l’esperto – accertarsi della posizione dei bambini e metterli in sicurezza, prestare la massima attenzione controllo e ricordarsi che la gran parte degli incidenti e infortuni dei bambini vengono provocati dalla disattenzione degli adulti”; 

6) “Mai far usare i fuochi dai bambini, nemmeno sotto il controllo degli adulti, neanche quelli apparentemente più innocui”, ribadisce il medico; 

7) “Quando si usano i fuochi – aggiunge – tenere a disposizione sempre un secchio d’acqua, utile per spegnere un principio di incendio o per immergere subito l’eventuale parte del corpo ustionata”;  

8) “Non raccogliere mai fuochi da terra”; 

9) “Non cercare di accendere fuochi inesplosi o che non sono bruciati rapidamente”; 

10) Infine, conclude il pediatra, “mai usare armi e tenerle ben chiuse” e fuori dalla portata dei bambini. 

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

