Neos, sul volo diretto Malpensa-Almaty 80 mila passeggeri dal 2022 - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – Da giugno 2022, quando Neos, la compagnia aerea di Alpitour World, ha aperto il collegamento tra l’Italia e il Kazakistan, circa 80mila passeggeri sono stati trasportati sulla rotta Milano Malpensa-Almaty. Il forum “Kazakistan – Italia: Trade Investment opportunities on the Road to Kazakhstan”, tenutosi a Palazzo Lombardia a Milano, è parte di tre giorni di conferenze, dibattiti e incontri B2B per rafforzare le relazioni tra l’Italia e il Kazakistan.

