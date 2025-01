Neonati uccisi e sepolti, l'ex di Chiara Petrolini registra i nomi dei piccoli - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Si è presentato di sua iniziativa presso gli uffici del Comune di Traversetolo per registrare i nomi di battesimo dei due figli avuti con Chiara Petrolini. Samuel, 21 anni, ex fidanzato della ragazza accusata della morte dei due neonati, ha scelto i nomi Angelo Federico e Domenico Matteo per i fratellini trovati sepolti nel cortile dell’abitazione di Vignale. Nelle poche ore trascorse presso il municipio, Samuel ha dovuto firmare sia l’atto di nascita dei propri figli, sia quello di morte.

Domenico Matteo è il nome scelto per il più grande dei due fratellini che Samuel ha scoperto di avere solo dopo la loro morte. Le ossa del suo piccolo corpo sono state ritrovate lo scorso 7 settembre: una volta analizzate, gli esperti sono risaliti alla data di nascita del piccolo, individuata nel 12 maggio 2023. Durante gli interrogatori svolti in questi mesi, Chiara Petrolini - indagata per duplice omicidio e occultamento di cadavere - ha sempre sostenuto che il figlio fosse già morto nel momento in cui è stato seppellito in giardino.

Dell’esistenza di Domenico Matteo si è saputo solo un mese dopo il ritrovamento del primo corpo, appartenente ad Angelo Federico, il più piccolo dei due fratellini, nato pochi giorni che la sua salma fosse rinvenuta nel giardino di Chiara lo scorso 9 agosto. Era stato partorito due giorni prima, nella taverna domestica, in un momento in cui la madre si trovava sola all’interno dell’abitazione. L’autopsia ha accertato come il bambino fosse vivo nel momento in cui è venuto al mondo.