Nell’UE corrono i prezzi di case e affitti - Tuttoggi.info

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Nell’UE corrono i prezzi di case e affitti

ItalPress

Nell’UE corrono i prezzi di case e affitti

Mer, 08/04/2026 - 18:03

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ROMA (ITALPRESS) – La questione abitativa rimane una delle sfide più rilevanti per l’Europa, sia sul piano sociale sia economico. Secondo le ultime rilevazioni di Eurostat, nel quarto trimestre del 2025 il mercato immobiliare dell’UE ha mostrato una chiara tendenza al rialzo: i prezzi delle abitazioni sono saliti del 5,5% su base annua, mentre gli affitti hanno registrato un incremento del 3,2% rispetto allo stesso periodo del 2024. Su base trimestrale, i prezzi delle case sono cresciuti dello 0,8% e gli affitti dello 0,6%. Guardando ai singoli Paesi, l’incremento annuo maggiore si è registrato in Ungheria, seguita da Portogallo e Croazia. Tra il terzo e il quarto trimestre del 2025, il rialzo più marcato è avvenuto in Slovenia, mentre Francia ed Estonia mostrano segnali di rallentamento. L’Italia ha registrato un aumento dei prezzi delle abitazioni del 4,1% rispetto allo stesso periodo del 2024, confermando un trend positivo ma più contenuto rispetto alla media europea.
abr/azn

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