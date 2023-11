ROMA (ITALPRESS) – Nelle scuole italiane manca la carta igienica. Per questo alcuni studenti hanno deciso di protestare pubblicando dei video sui propri profili social. Il problema però non è solo la carta igienica: in alcuni istituti, infatti, a mancare è anche il riscaldamento. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, ne parlano in questo nuovo servizio.

fsc/gtr