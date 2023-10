Nell’auto cocaina per lo spaccio, arrestato dai carabinieri

Il 35enne albanese fermato a Città della Pieve per un controllo, sequestrati due cellulari con i numeri dei clienti

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del N.O.RM. di Città della Pieve, impegnati in un mirato servizio preventivo nelle frazioni maggiormente isolate del territorio di competenza, nella tarda serata di lunedì hanno sottoposto a controllo un soggetto di origini albanesi, già noto alle forze di polizia e regolare sul territorio italiano, mentre si trovava alla guida della propria autovettura a Città della Pieve, frazione Ponticelli.

Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, l’uomo è stato trovato in possesso di 16 grammi di cocaina, suddivisi in altrettante dosi, nonché di due telefoni cellulari.

Gli accertamenti sono poi proseguiti presso l’abitazione del ventottenne, nella quale sono stati rinvenuti 175 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il 28enne è stato tratto in arresto in flagranza e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, ristretto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di Perugia in attesa della celebrazione del rito direttissimo, prevista per la giornata di oggi, mercoledì. Lo stupefacente, i telefoni cellulari e il denaro sono stati sottoposti a sequestro.